Houtenaar start crowdfunding voor slachtoffers autobranden

,,Eén van de getroffen gezinnen in de buurt zijn mensen die zich altijd inzetten voor de ander. Ze zamelen bijvoorbeeld kleding in voor de vluchtelingen. Het is een jong gezin met twee kinderen, dat moet toezien hoe zijn trotse bezit niets meer waard is en de verzekering niets gaat uitkeren. Zij zitten nu zelf in de penarie. Ik vind dat zij zélf aan de beurt zijn om te worden geholpen.’’



Twee van de drie auto’s brandden geheel uit, een derde raakte zwaar beschadigd. De brand werd omstreeks vier uur dinsdagochtend ontdekt. Hoewel volgens de politie niet meer kan worden vastgesteld of het om brandstichting gaat, is er niemand in de wijk die daaraan twijfelt. De afgelopen weken is hier ook sprake geweest van enkele inbraken en pogingen daartoe.