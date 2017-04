Houtenaren kijken niet op van fietsclash in tunnel

Te vroeg

Jeroen Pater, woordvoerder van de gemeente Houten, zegt dat het nog te vroeg is voor conclusies. ,,Wij wachten de bevindingen van de politie af. Op basis daarvan bekijken we of het nodig is om de verkeerssituatie aan te passen. We willen precies weten wat er is gebeurd en dat is nu nog niet duidelijk.’’ Het feit dat veel mensen aangeven de situatie onveilig te vinden, is niet leidend in de besluitvorming. ,,Ik weet dat er in de loop der jaren weleens mensen vroegen om de situatie te verbeteren, maar onze deskundigen hebben tot nu toe gezegd: wij zien de noodzaak niet. Als we iets besluiten, willen we dat wel goed onderbouwd doen. Er moet een verkeerskundige noodzaak zijn.’’