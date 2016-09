Houtenaren willen dat buitenbad De Wetering weer opengaat

Komst reuzenpanda's naar Rhenen uitgesteld

13:40 De komst van de reuzenpanda's naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen is met een half jaar uitgesteld. De bijzondere dieren zouden dit najaar arriveren op de Grebbeberg, maar het wordt op zijn vroegst in het voorjaar van 2017. Dat zei dierentuindirecteur Robin de Lange vandaag. China stelt heel veel eisen aan het verblijf van de dieren in Rhenen en het duurt langer dan voorzien voor alles optimaal voor elkaar is.