Houtense kinderlokker voor rechter: vrijlating of verlenging tbs?

De Houtense kinderlokker Bert S. staat 20 juni opnieuw voor de rechter in Utrecht. Die moet dan beslissen of zijn terbeschikkingstelling (tbs) wordt verlengd, of dat hij vrij komt.

De Houtenaar werd in mei 2015 veroordeeld tot 20 maanden celstraf plus tbs, voor het betasten van zes meisje rond de tien jaar oud in 2013 en 2014. Bij basisscholen in Houten-Zuid trok hij hun aandacht met een leuke hond.

Ongeruste vaders spraken de man in september 2014 aan, nadat ze hadden gepost in de omgeving van een school. Agenten in burger waren op dat moment ook aanwezig. Zij sprongen tussenbeide, toen het tot een handgemeen dreigde te komen. De Houtenaar werd daarop gearresteerd.

Kinderporno

Behalve voor ontucht werd Bert S. (40) ook veroordeeld voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. De rechter bepaalde dat S. zich niet meer in Houten mag vertonen. Hij verplichtte hem ook tot een dagbehandeling in een kliniek.

Deskundigen die de ontuchtpleger destijds onderzochten, concludeerden dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was. Volgens deze deskundigen was de kans op dat moment groot dat hij in herhaling zou vallen. Bert S. werd in 2006 al eens veroordeeld voor schennis van de eerbaarheid.