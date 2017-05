Hugo Borst presenteert nieuw boek over z’n moeder in TivoliVredenburg

‘Ach, moedertje’ is het vervolg op de bestseller Ma, waarin Borst verhaalt over zijn dementerende moeder in een verpleeghuis. Abonnees van deze krant kunnen via een speciale kortingsactie exclusief naar het programma.

Uitgeverij Lebowski (en het International Literature Festival Utrecht) hebben een breed programma samengesteld. Zo krijgen de bezoekers in de zaal Hertz een 25 minuten durend gastcollege van hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder over dementie. Met hulp van violist Hessel Moeselaar, toont Scherder hoe mensen met alzheimer door muziek herinneren terugkrijgen.

Omroepbaas Jan Slagter interviewt vervolgens Hugo Borst over ‘Ach, moedertje’. Uitgever Oscar van Gelderen wijst erop dat Jan Slagter, het gezicht van Omroep Max, zich actief inzet voor ouderen met dementie. Dichter/schrijver Erik Jan Harmens leest daarna een aantal fragmenten voor uit favoriete boeken van Hugo’s moeder, waaronder Hersenschimmen van J. Bernlef.

Dementie

Van Gelderen zegt dat gekozen is voor een breed programma, waarin tal van facetten rond dementie worden belicht. Zo zullen op een scherm achter het podium foto’s worden getoond van fotografe Margi Geerlinks, die Hugo’s moeder al twee jaar in het verpleeghuis volgt. Hugo Borst zelf gaat in gesprek met journaliste Janine Abbring, die in 2012 in Zuid-Afrika zwaar gewond raakte tijdens de opnames van Wie is de Mol? Komende zomer presenteert zij het programma Zomergasten.

TivoliVredenburg is voor uitgeverij Lebowski de ideale locatie voor dit evenement. In Hertz is ruimte voor 550 bezoekers. ,,Vanwege de grote toeloop bij de presentatie van Ma in november 2015, hebben we nu gekozen voor een plek midden in het land.’’

In de winkel

‘Ach, moedertje’ ligt komende vrijdag in de winkel. Borst gaat in het boek niet alleen in op het leven van zijn moeder, maar ook op dat van andere bewoners in het verpleeghuis. Met Ma zette Borst het politiek beladen debat over ouderenzorg op de kaart. De columnist kreeg samen met Carin Gaemers de Machiavelliprijs 2016 voor hun daarna gelanceerde manifest Scherp op Ouderenzorg, waarin zij pleitten voor structurele zorg voor kwetsbare ouderen.