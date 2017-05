Hugo Borst vertelt over boek 'Ach moedertje' bij Broese

De moeder van Hugo Borst lijdt sinds enkele jaren aan de ziekte van Alzheimer en woont inmiddels op een gesloten afdeling in het Verpleeghuis. In ‘Ach moedertje’, het vervolg op de bestseller ‘Ma’, schrijft hij over zijn moeders achteruitgang en maakt hij zich kwaad over de gigantische werkdruk van de verzorgenden in het Verpleeghuis, en de arrogantie van de zorgbestuurders.