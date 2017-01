Hugo Ward (26): Ik wil heel graag met The Donald in gesprek

,,Nee, want toen dat geschreven werd, was Trump nog niet gekozen. Die negen jaar is fictief. Ik moet er klaar voor zijn, meer ervaring hebben, weten hoe problemen in elkaar steken. Dat kan ook over vijf jaar of acht zijn. Maar het is zeker geen grap. Ik heb die ambitie, al is het onrealistisch hoog gegrepen. Veranderingen wat betreft milieu, armoede of klimaat komen niet zomaar. En met The Donald wil ik juist graag in gesprek.''