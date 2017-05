Huilende klanten op laatste dag van 'de beste winkel van Utrecht’

De schappen zijn nagenoeg leeg. Buurtwinkel De Kroon aan de Jan van Scorelstraat in Utrecht-oost is vol van weemoed, zelfs een beetje verdriet. Klanten hebben staan huilen in de winkel van Henk en Karin. Vandaag zetten ze een punt achter hun bestaan als ondernemers.

,,Dit was de beste winkel van heel Utrecht’’, zegt een klant met grote stelligheid, en ze laat nog wat laatste pakjes kaas snijden. Op alles zit vandaag 90 procent korting, dus dat is bijna weggeven. Wat er overblijft, gaat naar de voedselbank.

De Kroon is zo’n zeldzaam geworden buurtwinkel waar de dingen blijven zoals ze altijd zijn geweest. Waar je nog mag vragen om één plakje kaas, één losse ui, een halve bloemkool. Waar Henk de oudere klanten helpt hun kar in te pakken, of de boodschappen naar de auto te dragen.

Verhaal apart

Henk de Kroon is eigenlijk een verhaal apart. Hij nam de zaak over van zijn ouders. Die op hun beurt de zaak in 1958 overnamen van een kruidenier. Jarenlang woonden ze erboven. De kleine Henk groeide letterlijk op tussen de appels, het damesverband, snoep, de verse groenten en de lectuur.

Nog steeds staat hij elke dag om half zes op. Kijkt dan wat Teletekst heeft te melden en leest op een dag vervolgens negen kranten. Henk mag dan een buurtwinkel runnen en van zijn klanten veel (zo niet álles) weten, hij volgt ook op de voet wat er speelt in de rest van de wereld.

Door dat alles laat hij zich elke dag tot een spreuk inspireren. Al die jaren waren zijn spreuken te lezen op de kassabonnen. ,,Je hoeft niet super te zijn om veel te bereiken... buurtwinkel is genoeg!’’ Om een luchtige aan te halen. Henk de Kroon (hij zegt het maar zélf) was feitelijk al een Twitteraar lang vóór Twitter bestond: gelijk reageren op álles.

Er zijn klanten, die al die jaren zijn spreuken hebben gespaard. Schriften hebben ze volgeplakt met de kassabonnen van De Kroon.

,,Henk is de prater. De humor en de grappen zijn van hem’’, zegt Nies van Driel. Zij kocht nog bij Henks ouders. Alleen de verse spullen, trouwens. De verpakte zijn toch net ietsje duurder. ,,Henks vrouw Karin heeft het engelengeduld. Dat is heel fijn voor de oudere, soms dementerende klanten. Die staat ze héél rustig te woord.’’

Bij De Kroon kon je ook terecht voor de gekste, kleine dingetjes, zegt ze. Een bolletje touw ofzo. ,,Heb je wat nodig, dat halen ze dat voor je in de winkel.’’

Hassan en Driss Ahajjam van groenten- en fruitwinkel Olijfje nemen het winkelpand van De Kroon straks over. ,,Buurtwinkel Olijfje, dat klinkt best goed’’, zegt Hassan. Hij wil graag in de sfeer van De Kroon verder.

Blindengeleidehonden

Ook deze laatste middag is Henk de Kroon nog druk als altijd. De laatste bestellingen moeten de deur uit. En ja, dan zal het ineens voorbij zijn. Nooit tijd gehad voor een hobby, maar nu gaan hij en Karin er eentje beginnen. Ze gaan blindengeleidehonden opvoeden, gewoon omdat hen dat leuk lijkt.

Voor de rest heeft eerder al eens de Dorpskerk in De Bilt gebeld, hún kerk. Of Henk de Kroon daar koster wil worden.