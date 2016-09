Huis Doorn maakt zich zorgen over toekomst

In mei deelde de Raad van Cultuur haar advies mede. Daarin wordt geadviseerd Huis Doorn minder subsidie te geven, waarmee volgens het museum het onmogelijk is om haar beheer-, behoud- en publieksfuncties uit te blijven voeren. Een onderzoeksbureau bevestigt dat, volgens Huis Doorn.



Dinsdag is het Prinsjesdag en zal het kabinet besluiten hoe de subsidiegelden worden verdeeld. Huis Doorn heeft de minister en de Tweede Kamer in een brief gealarmeerd over het gevaar voor het voortbestaan van het museum.