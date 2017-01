Huisbaas Marcel Van Hooijdonk: ‘Kritiek is niet terecht’

In een schriftelijke verklaring die hij gisteren heeft verstuurd, laat hij weten dat de uitspraken in de media van Jansen ‘niet altijd op feiten berusten’ en dat het regelmatig voorkomt ‘dat er - zonder wederhoor - onwaarheden of halve waarheden verspreid worden’. Voorbeelden hiervan kon Van Hooijdonk gisteren desgevraagd nog niet geven.



De verklaring heeft hij verzonden ‘naar aanleiding van recente publicaties in diverse Utrechtse media.’ In de verklaring ontkent Van Hooijdonk dat hij een huisjesmelker is.



‘Een huisjesmelker is iemand die opereert zonder rekening te houden met de wensen en belangen van zijn huurders. Hierin herken ik mezelf absoluut niet; het belang van de huurders staat bij mij voorop.’