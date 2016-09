Huishoudelijke hulp in meer gemeenten onder loep

Stichtse Vecht en Utrechtse Heuvelrug behoren tot de gemeenten die, volgens een onderzoek van FNV Zorg en Welzijn, geld dat bedoeld is voor huishoudelijke hulp verkeerd inzetten. Bijna alle gemeenten in de provincie Utrecht maken zich hier volgens de FNV schuldig aan. De FNV baseert zich in haar, deze week verschenen, onderzoek op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Die oordeelt dat gemeenten oude afspraken over de huishoudelijke hulp alleen mogen aanpassen als maatwerk wordt geleverd. Hiervoor is 'objectief en onafhankelijk' onderzoek nodig.

Utrecht gaat met ingang van 1 oktober over tot maatwerk. Daarnaast verhoogt de gemeente het aantal uren voor de schoonmaak van het huis standaard van 1,5 naar 2 uur per week. Hierbij baseert Utrecht zich op een onderzoek van KPMG Plexus en Bureau HHM. Die concluderen dat 104,9 basisuren per jaar nodig zijn (omgerekend 2 uur per week) om een huis schoon en leefbaar te houden (zie kader hieronder). Nieuw beleid Stichtse Vecht wil naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep begin volgend jaar met nieuw beleid voor de huishoudelijke hulp komen. Als het aan de PvdA ligt, worden de bewoners die door het huidige beleid zijn gedupeerd vanaf 1 oktober al gecompenseerd. De partij wil dit bereiken via een motie in de raadsvergadering eind deze maand. Sinds 1 januari bepaalt in Stichtse Vecht niet meer de gemeente, maar de zorgaanbieder welke hulp er gegeven wordt. Volgens de FNV is dat mogelijk niet conform de wettelijke regels. Als gevolg hiervan heeft een deel van de cliënten in deze gemeente minder zorg gekregen. PvdA-raadslid Els Swerts schat dat 600 cliënten gedupeerd zijn.



Het landelijke onderzoek van de FNV naar de verstrekking van de huishoudelijke hulp is bij de Houtense wethouder Jocko Rensen compleet in het verkeerde keelgat geschoten. ,,Het beeld dat over ons geschetst wordt, klopt niet. Het is schandalig. Stemmingmakerij.''



Houten werkt niet in uren, maar met een te behalen resultaat. Hier is het streven naar een 'schoon en leefbaar huis'. Volgens de FNV overlegt de cliënt met de zorgaanbieder in plaats van de gemeente. Dat is niet de bedoeling, aldus de FNV. ,,Het is de taak van het college om concreet aan de cliënt duidelijk te maken waar hij of zij recht op heeft. Door de cliënt overleg te laten plegen met de zorgaanbieder, is dit niet het geval.'' Volgens Rensen is ook dit onjuist. ,,Met de cliënt wordt eerst een keukentafelgesprek gevoerd. Daarna praat hij met de zorgaanbieder. Ik nodig FNV uit eens bij ons te komen kijken.''