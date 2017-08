Huishoudhulp voor mantelzorgers in Rhenen

Wethouder Simone Veldboer gaat dat voorstellen aan de gemeenteraad. Veldboer: ,,Mantelzorgers krijgen echt een eigen positie in ons Wmo-beleid. Die mensen zijn zo belangrijk voor onze samenleving. We kennen er als gemeente nu zo'n 250, terwijl we weten dat het er eigenlijk zo'n 2.000 zijn. Ze weten vaak niet dat ze recht hebben op ondersteuning. Wij hopen dat ze zich gaan melden, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp bij hen thuis tegen een zeer gereduceerd tarief. Het helpt ons allemaal als die mantelzorgers op de been blijven. Nogmaals, wie geen hulp wil zullen we geen hulp opdringen, maar we willen wel alle mantelzorgers deze mogelijkheid aanreiken.’’