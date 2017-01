Huizenprijzen in regio Utrecht met 10,4 procent gestegen

In regio Bunnik en Zeist is de prijsontwikkeling 7,1 procent. In de regio Amersfoort 6,6 ten opzichte van het zelfde kwartaal van vorig jaar. Ondanks de stijging van de huizenprijzen, is 85% van de te koop gezette woningen binnen een jaar verkocht.

De gemiddelde woningprijs in Nederland ligt op dit moment op 248.000 euro, maar per regio verschilt het enorm wat je voor dit bedrag kunt kopen. In Amersfoort is voor dit bedrag een tussenwoning van 110 vierkante meter te kopen, maar in Groningen kan je met 248.000 euro een vrijstaand huis van 140 vierkante meter kopen. In Amsterdam is voor deze prijs een appartement van 40 vierkante meter verkrijgbaar.