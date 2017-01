Hulpdiensten zoeken naar mogelijke drenkeling in Lek

De brandweer kreeg rond kwart voor acht een melding dat er mogelijk iemand in het water gevallen was in de buurt van de haven van zeil- en watersportvereniging De Lek. Na een uur zoeken was er nog geen aanwijzing gevonden voor een ongeluk.



Rond 21 uur gingen de duikers daarom het water uit. De zoektocht wordt afgebroken. Er is niemand aangetroffen.



,,We hebben ook geen informatie dat er iemand vermist wordt, en ook geen aanvullende informatie dat er een slachtoffer zou zijn," zegt de politiewoordvoerder.