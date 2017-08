Humor uit de loopgraven: het onbekende werk van tekenaar Winnie de Poeh

Nog voor hij ooit van het beertje had gehoord, zat de Engelse artillerist Ernest Howard Shepard met schetsboek en potlood in loopgraven aan het front in België, Frankrijk en Italië. In opdracht van het tijdschrift Punch illustreerde hij de oorlog op humoristische wijze. „Mensen thuis zagen al genoeg ellende over de oorlog voorbijkomen. De tekeningen van Shepard lieten het leven aan het front zien en maakten mensen juist aan het lachen”, vertelt conservator van Huis Doorn Cornelis van der Bas.



Shepard meldde zichzelf in 1915 aan voor het Britse leger, hoewel hij toen al voor Punch werkte als illustrator. Van der Bas kan zich die keuze wel voorstellen. Volgens hem was Shepard van jongs af aan al gefascineerd door het leger. „In zijn tienerjaren tekende hij 19de eeuwse veldslagen.” Ook denkt de conservator dat hij het als een carrièrekans zag. „Om aan de weg te timmeren door vanaf het front die tekeningen te maken.” Van der Bas ziet aan de tekeningen uit die tijd duidelijk verschil tussen eerder en later werk. „Zijn stijl is steeds volwassener geworden. Eerst is het meer onzeker en gebruikt hij meer lijnen om iets uit te beelden. Daarna wordt het veel krachtiger. Je ziet ook hoe hij Winnie de Poeh in één strakke lijn neerzet.”