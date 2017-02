Huur sportvelden Utrecht toch fors omhoog

Zus smeekt rechters: geef Bart van U straf die past bij zijn morbide daden

18:12 Bart van U., de moordenaar van Els Borst én van zijn eigen zus Loïs, heeft verklaard de oud-minister ook beschoten te hebben met een handkruisboog. Zijn familie smeekt de rechters hem een 'straf te geven die past bij zijn morbide daden'. Dat bleek vandaag tijdens het hoger beroep in zijn zaak. Het openbaar Ministerie probeert de geesteszieke Van U. (40) alsnog de cel in te krijgen. Van U. werd in april 2016 voor de twee moorden 'slechts' tot tbs met dwangverpleging veroordeeld.