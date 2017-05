Huurders030: wonen in Utrecht mag alleen voor de elite zijn

Betaalbare, kwalitatief goede huurwoningen, niet alleen in de verre buitenwijken, maar ook in andere meer centrale delen van de stad. Dat is een van de doelstellingen van de nieuwe huurdersbelangenorganisatie Huurders030.

Zo'n vijftig belangstellenden woonden vanmiddag de startbijeenkomst bij van Huurders030 in Parnassos aan de Kruisstraat. Sinds de opheffing van huurderskoepel De Bundeling eind vorig jaar ontbrak in de stad een samenwerkingsorgaan van huurdersorganisaties in Utrecht.

Initiatiefnemer en voorzitter Lauren Bruijning onderstreept: ,,Het is belangrijk dat iedereen in Utrecht kan wonen en dat niet de huurdersorganisaties elk het wiel moeten uitvinden, maar door samenwerking meer bereiken. Utrecht is een superleuke stad, maar het mag niet zo zijn dat alleen de elite er kan wonen. Daarom willen wij onze stem laten horen.''

De oprichting van Huurders030 vindt plaats aan de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar en direct na de presentatie van de notitie stedelijke ontwikkeling door de gemeente Utrecht en de invoering van huurderskorting.

Bruining ervaart dat de gemeente welwillend staat tegenover de huurderswensen, maar dat in de praktijk ook vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars een belangrijke rol spelen. ,,We begrijpen de rol van de vrije markt, maar wij willen een eyeopener zijn dat het niet goed is zoals het nu gaat. Dat een mix van mensen goed is voor de stad. We zijn benieuwd of er een reactie komt uit de markt.''

Huurders030 nodigt huurders die willen meedenken uit zich aan te melden voor speciale themagroepen, onder meer over betaalbaarheid en duurzaamheid.