Het fantoom schiet De Meern naar ruime zege in eerste play-off

Het zou wat zijn: De Meern volgend seizoen in de derde divisie. Misschien wel samen met Hercules en Magreb'90, wie weet. Degene die daar in augustus een weddenschap voor zou hebben afgesloten, maakt nu een grote kans op de jackpot. Want zo is voetbal. Een vreemde sport, een loterij ook. Want wie had gedacht dat Ajax volgende week tegenover Manchester United zou staan?



Toen het elftal van coach Rob Zomer aan de klus in het tweede jaar hoofdklasse begon, was handhaving het doel, maar regeerde rond de winterstop de angst voor een slechte afloop. Pas op 30 april gooide De Meern een rugzak met zorgen van zich af met een overwinning op Silvolde, om zich twee weken later te bekronen met een ticket voor de play-offs.