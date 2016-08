Moderne ridders vechten met klassieke zwaarden

Eerlijk

Het is het nobele, het sierlijke dat hem aanspreekt. Man tegen man, hoeveel eerlijker wil je het hebben? ,,Boogschutters zijn lafbekken, een kruisboog is helemaal erg'', beschimpt hij de langeafstandwapens die korte metten maakten met de klassieke krachtmeting.



Zwaard en Steen is Kronenburgs levenswerk. De club is met 120 leden de grootste van Nederland, reden voor hem om zich, ondanks dat hij er nog 'burgerwerk' naast doet, fulltime ridder te noemen.



H.E.M.A.

In heel Nederland zijn 350 zwaardvechters actief onder de noemer H.E.M.A. (Historical European Martial Arts), wereldwijd zijn het er naar schatting 10.000.



Anders dan in vroeger jaren wordt de strijd niet meer exclusief door mannen gevoerd. Anouk Post (27) uit Bunnik is sinds tweeënhalf jaar compleet verslingerd aan de krijgskunst. ,,Na kickboksen zocht ik een nieuwe uitdaging. Ik kende het zwaardvechten al van eerdere kennismakingen. Op mijn zestiende deed ik een proefles maar toen gebruikten ze nog houten zwaarden. Toen ik 21 was ging ik weer kijken en toen waren ze overgestapt op nylon. Dat was het ook niet voor mij. Nu, met staal, is het helemaal cool. Wat me trekt is zowel het mentale aspect als de techniek en de stijl. Het is een intelligente sport, een soort schaken. En de combinatie spreekt me aan: hard trainen om sterk en fit en de beste zwaardvechtster te worden en tegelijk het verhaal erachter ontdekken.''



Eerste prijs

Post haalde onlangs bij een vrouwentoernooi in Engeland een derde prijs op het langzwaard. Daarnaast pakte ze de eerste prijs op klassiek sabel, haar tweede passie. ,,Ik ga me ook inzetten om vrouwen mee te krijgen. Wij kunnen dit ook.''



Zowel Anouk Post als Cor Kronenburg komt 27 augustus in actie. Kronenburg: ,,Ik heb er voor gezorgd dat er een goede organisatie is opgebouwd voor de Lions Cup zodat ik me kan vrijmaken. Je denkt toch niet dat ik de kans laat lopen om mee te doen aan het eerste Nederlandse toernooi.''



De strijd om de Lions Cup is 27 augustus in sporthal Nieuw Welgelegen, Grebbeberglaan 3-13, van 9.00 tot 18.30 uur. De entree is gratis.