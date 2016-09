Net werk van Utrechtse Heuvelrug

Of eigenlijk: de gemeente wil zich ontwikkelen tot 'netwerkorganisatie'. Omdat ik ook de jongste niet meer ben, moest ik even opkoekelen wat dat is. Temeer omdat het organisatieplan, waarin een en ander helder 'naar de digitale burger toe wordt gecommuniceerd' gisteren onbereikbaar was via de gemeentelijke website. Vermoedelijk omdat zo'n bejaarde, digibete ambtenaar weg zat te sukkelen achter zijn computer ('het is een lamp, toch?')



Oude Blackberries

Enfin, een netwerkorganisatie 'bestaat uit niet-hiërarchisch verbonden onderdelen of teams die een eigen relatie hebben met de omgeving en snel inspelen op veranderingen in die omgeving of op vragen van klanten'. En in zo'n dynamische werkomgeving passen geen bejaarden, dat spreekt. Die kunnen geen Snapchat van Vine onderscheiden en zitten de hele dag te pingen op hun oude Blackberries.