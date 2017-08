Iedere toerist moet naar de markt

Geen Utrechter die er wekelijks een dozijn eieren en een stukje snijdbare oude komt halen, niemand die er ooit vraagt of het ietsjes meer mag zijn en of de kleine ook een plakje lust. Nee, Cheese & More richt zich specifiek op de toerist. En die weet Henri Willig massaal te vinden. Cheese & More heeft liefst elf vestigingen in Amsterdam en nog een aantal verspreid over toeristische hotspots als Delft en Edam.



Waarom een toerist een authentiek lokaal product koopt in een winkel waar geen oorspronkelijke inboorling ooit voet over de drempel zet, is een van de grootste raadsels van deze tijd. Misschien is het koudwatervrees, de angst je op een terrein te begeven waar je niet verstaan wordt en de omgangsvormen niet kent. Ik zou iedere toerist aanbevelen naar de markt te gaan, of naar de Kazerij op de Twijnstraat. Voor die typisch Hollandse ervaring én de kwaliteit van de kaas.