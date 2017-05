'Iedereen is bang voor FC Utrecht'

Play-offsFC Utrecht staat met anderhalf been in de finale van de play-offs. Met SC Heerenveen paste wéer een tegenstander zich helemaal aan de Utrechters aan. ,,Dat is een compliment aan ons adres.’’

Hét moment dat FC Utrecht woensdagavond aankwam in het Abe Lenstra Stadion lachten de gasten stilletjes in hun vuistje. Op de wedstrijdformulieren ontbraken in de Friese basiself topschutter Reza Ghoochannejhad en Yuki Kobayashi.

Spelers van FC Utrecht bedanken de meegereisde fans na de 1-3 overwinning op Heerenveen.

Een teken dat de Friezen hun huisstijl overboord kieperden – door zonder buitenspelers aan te treden - zoals zoveel ploegen al deden dit seizoen. Bang voor de opkomende backs van de Utrecht, bang om weggetikt te worden door de dynamische ruit op het Utrechtse middenveld. Het pakte funest uit voor Heerenveen-trainer Jurgen Streppel die bleef herhalen dat iedereen achter de keuze had gestaan om een ander systeem te gaan spelen. Dat ze het met zijn allen hadden besloten om Utrecht te verrassen.

Compliment

Een compliment voor FC Utrecht, oordeelt Sofyan Amrabat. ,,Ons systeem wordt als lastig ervaren. Dat zag je eerder dit seizoen ook al. Je hoort vaak van tegenstanders dat het lastig voetballen is tegen ons, dus gaan ze iets bedenken om ons te verslaan. Dan neem je een risico, omdat je dan wel iets doet wat erg afwijkt van je automatismen.’’

Na 20 minuten – inclusief twee goals van Sofyan Amrabat en Yassin Ayoub – moest Streppel concluderen ‘dat we dit als Heerenveen niet gewend zijn’. En: ‘dat het tactische plan niet helemaal goed uitgepakt had’.

Sebastien Haller was er niet verrast door. ,,De meeste ploegen die zich tegen ons aanpassen, verliezen. Ze gooien iets waar ze een heel jaar aan gewend zijn voor één wedstrijd overboord. Als je extreem aanpast aan je tegenstander geef je ook een negatief signaal af.’’

Trainer Erik te Hag haalde voor de met 1-3 gewonnen uitbeurt zijn schouders al op over de aanpassingen bij Heerenveen. ,,Ik hou me niet zo met de tegenstander bezig, we gaan vooral uit van eigen kracht.’’

Veranderingen

Een prima houding, vindt captain Willem Janssen. Hij is tevreden met de wijze waarop zijn ploeg omgaat met veranderingen bij de tegenpartij. ,,We kwamen in het Abe Lenstra Stadion aan en zagen dat er enkele gevestigde namen ontbraken. 5-3-2 of 3-5-2, denk je dan meteen. Het goede is dat we daar tegenwoordig heel relaxt mee omgaan. Eerder in het seizoen hadden we het nog wel eens lastig als de tegenstander iets anders ging proberen, maar nu zie je dat we het wel gewend zijn en weten wat we moeten doen.’’

Janssen zou zelf ook moeite hebben met een eenmalige switch qua systeem. ,,Iedereen die ons ziet trainen weet hoeveel energie we stoppen in het er in slijpen van onze manier van voetballen. Als je het voor één wedstrijd omgooit heb je na de uitlooptraining op maandag op dinsdag één training om het onder de knie te krijgen. Dat lijkt me lastig. Bij ons zie je dat er veel aandacht is geweest voor het ontwikkelen van ons spelsysteem, dat betaalt zich momenteel uit. Ook nu zag je dat het soms heerlijk van kant tot kant ging, al waren er ook momenten dat we te makkelijk voor de lange bal kozen.’’

Voorsprong

Utrecht verwacht dat Heerenveen zaterdagavond bij de return weer uitgaat van eigen kracht, dus aantreedt met buitenspelers. Yassin Ayoub: ,,Hoe ze ook spelen, we zullen een ander Heerenveen treffen. We staan er prima voor. Het is jammer dat we niet een goal meer maakten in Friesland en er eentje tegen kregen, maar deze voorsprong moeten we niet loslaten.’’