Iedereen kijkt naar elkaar voor redding van MOA

Andere wereld

Fotograaf Vanfleteren is lovend over het MOA. ,,In deze tijd van populisten is dit een andere wereld; niet spectaculair maar ingetogen en kwetsbaar. Een wonderlijke en perfecte combinatie van een mooi gebied, bijzonder Chinees behang en de werken van Armando.''



De gemeente Utrecht wees afgelopen vrijdag een subsidieaanvraag van het MOA af. Voorafgaand aan de opening in 2014 is afgesproken dat het MOA geen geld krijgt voor de exploitatie en dat blijft zo, zei cultuurwethouder Diepeveen.



Herbezinning

Zonder de gevraagde jaarlijkse 75.000 euro zegt directeur Yvonne Ploum te moeten stoppen. Haar hoop is gevestigd op een herbezinning van cultuurwethouder of de Utrechtse gemeenteraad, die het laatste woord heeft. ,,Ik hoop dat ze ondanks de gemaakte afspraak voortschrijdend inzicht kunnen tonen. We hebben al de broekriem aangehaald door personeel minder uren te laten werken en een sponsorclub opgericht.''



Misschien is er geld beschikbaar uit andere gemeentelijke potjes, zegt Ploum. ,,We houden het gebouw publiekstoegankelijk en dat is een doelstelling van de gemeente.''



Hoofdverantwoordelijk

De ontstaansgeschiedenis van het museum maakt de financiële situatie complex. Liefst drie gemeentes en de provincie zijn betrokken en alle vier voelen ze zich niet hoofdverantwoordelijk voor het voortbestaan. Het landhuis is weliswaar eigendom van de gemeente Utrecht, maar staat op Bunniks grondgebied. De Armando-collectie kwam vanuit de gemeente Amersfoort. Het stadsbestuur houdt het bij het bedrag dat bij de verhuizing is afgesproken.



De provincie gaf vorig jaar al een lening om het MOA overeind te houden en geeft de komende jaren subsidie. Een extra helpende hand zit er niet, laat een woordvoerder weten. Bunnik tenslotte heeft een veel kleinere begroting en zal het bedrag niet snel kunnen ophoesten.