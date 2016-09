Iedereen met hoedje mag gratis met de bus en tram

Houden jullie zo van hoeden?

,,We verrassen ons reizigers graag. Prinsjesdag is toch altijd wel een belangrijke dag in Nederland en iedereen koppelt het meteen aan de verschillende hoeden die de politici in Den Haag dragen. Wij dus ook. Vorig jaar deden we het voor het eerst. We kregen veel leuke reacties. Reizigers postten foto's van zichzelf met hun hoeden, buschauffeurs waren erg enthousiast.''



Wat zijn de spelregels?

,,Als je een hoedje draagt, mag je op Prinsjesdag gratis met de bus en tram van U-OV, in de hele regio Utrecht, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.''



Moet nu iedereen naar de winkel om een statige hoed te kopen?

,,Nee, je hoeft niet zo'n dure te kopen als de meeste politici voor deze dag doen, het moet wel leuk blijven. Desnoods haal je een hoedje van zolder. Iedereen heeft er wel één, toch? Zelf ga ik voor een stoere cowboyhoed. Vorig jaar had een reiziger een papieren hoedje van een krant gevouwen. Dat kan ook.''