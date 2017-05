Iedereen wil aan de Utrechtse grachten zitten, zegt de New York Times

In een lijst van de tien 'favoriete plekken in Europa aan het water' volgens de New York Times, worden ook de Utrechtse grachten genoemd. NY-Times correspondent Nina Siegal schrijft vanmorgen dat ze dit vooral wijt aan de aanwezigheid van de werven.

,,Als de lente aanbreekt, veranderen de werven in terrassen waar iedereen wandelt of eet in de zon, aan de levendige gracht waar van alles voorbij komt: kajaks, vlotten, sloepen en zelfs een Venetiaanse gondel'', vertelt correspondent Siegal verwijzend naar de Utrechtse gondelier Arjen Heida, in het artikel.

Zelf woont Siegal al meer dan tien jaar in Amsterdam en elke keer als ze in andere Nederlandse steden komt, is ze een beetje teleurgesteld: alles lijkt op elkaar. Overal zijn steden op dezelfde manier opgebouwd en de huizen zien er allemaal hetzelfde uit, aldus Siegal.

,,Maar Utrecht voelt niet aan als een doorsnee Nederlandse stad en dat is grotendeels te danken aan de grachten, die een andere uitstraling hebben dan grachten elders in Nederland", gaat Siegal verder. Daarna legt ze aan de lezer uit wat de geschiedenis is achter de werven en maakt ze een vergelijking met de werfloze grachten in Amsterdam.

Quote Utrecht voelt niet aan als een doorsnee Nederlandse stad en dat is grotendeels te danken aan de grachten Nina Siegal

,,Met mijn gezin zat ik laatst op een zonnige zondag in Utrecht op het terras aan de werven, bij the Colour Kitchen. De Japanse kersenbomen waren vol in bloei, kajakkers en waterfietsers voeren voorbij. Er zaten op dat moment duizenden mensen op de terrassen aan de gracht en werven. Daarmee is Utrecht één van de meest levendige terrasculturen van Europa.