Iets meer olé en iets minder Olanda

Pinkje

De eerste hap is raak: een knapperige langoustine, omwikkeld met Serranoham, in een traditionele saus van knoflook en sambal. Het glaasje is te klein voor de tong, maar gaat met het pinkje helemaal leeg. Dit hapje werd overigens vrijblijvend aan tafel gepresenteerd en door ons, zonder spijt, afgenomen.



Er zijn overigens een paar spelregels in een bar als deze. Warme happen komen voorbij of kunnen vanuit de kaart worden besteld en koude happen bestel je traditiegetrouw bij de vitrine op de bar. De Pimientos de Padrón con Mojo Picón, bijvoorbeeld. Die kennen we nog uit San Sebastian! Het zijn groene pepers met de bekende Canarische saus, een gerecht waar ze in Spanje nog wel eens een scherpe peper tussen willen verstoppen, bij wijze van grap. Dat lot blijft ons bespaard. De pepers zijn mild, het gerecht een beetje smaakloos. Meer smaak heeft de geroosterde paprika, die gevuld is met zalm, dadels en amandelen. En wat te denken van het plankje met Spaanse ham. Er is in de keuken niets mee gebeurd en een stokje ontbreekt hierbij, maar wat een heerlijke, pure smaak. Het vet smelt op de tong.



Voor onze tweede ronde moet de Spaanse brigade echt aan het werk. Zo zijn we nieuwsgierig naar de octopus en de wang van het Galicisch blondvee Rubia Gallega. De koe is goed gegaard; mooi draadjesvlees met een klein vetrandje voor wat extra smaak en (aard)appel voor een beetje zoet. Hij kreeg alleen te veel zout mee.