IJsbaan Doorn wordt druk bezocht

Gisterenavond en de afgelopen nacht werden de laatste voorbereidingen getroffen. De ijsclub verwacht vandaag heel veel kinderen. ,,Want die zijn gewoon gewend dat de Doornsche IJsbaan, als er een nachtje vorst is, de volgende dag open is", zegt Auke Porte, voorzitter van de ijsclub.



Hoe lang de baan open blijft hangt af van het weer. ,,Hij blijft open, zolang het ijs het toelaat", zegt de voorzitter.