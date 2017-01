IJsbaan in Doorn gaat morgen weer open

Vanavond vinden er weer werkzaamheden plaats om de ijsbaan gereed te maken. De ijsvloer moet weer worden opgebouwd.

De schaatsbaan in Veenendaal gaat op zijn vroegst woensdagavond open. ,,Overdag openen we sowieso niet, omdat het dan boven de nul graden is. Dan is de kwaliteit van het ijs niet goed genoeg,’’ zegt woordvoerder Gerben Stellingwerf.

De IJsbaan in Culemborg hoopt woensdagochtend te kunnen openen. ,,Het is afwachten. Of we open kunnen, hangt nog van veel dingen af'', aldus de schaatsbaan op Twitter.

Leersumse Veld

Op het ijs van het Leersumse Veld is het naar verwachting woensdag ook mogelijk om te schaatsen. Het is traditioneel één van de eerste plekken in de natuur waar schaatsers het ijs op durven. Het water is daar relatief ondiep en koelt daardoor snel af. Wel is het volledig op eigen risico.

Ook in de stad Utrecht kan er woensdag mogelijk geschaatst worden. IJsclub Siberia hoopt dat de ijsbaan bij Park de Watertoren in de Utrechtse wijk Overvecht woensdagochtend open kan gaan.

Dicht