IJsbaan in Doorn is ook vanavond nog open

Gisterenavond en de afgelopen nacht werden de laatste voorbereidingen getroffen. De ijsclub verwacht vandaag heel veel kinderen. ,,Want die zijn gewoon gewend dat de Doornsche IJsbaan, als er een nachtje vorst is, de volgende dag open is", zegt Auke Porte, voorzitter van de ijsclub.

Het ijs heeft al te lijden onder de zon, waardoor in ieder geval één van de bochten nu voor de helft is afgezet. Vanavond gaat de baan weer open, van half acht tot tien. Daar was wel wat moeite voor nodig, vertelt ijsmeester Theo Schippers ,,Om 16 uur zijn we gaan borstelen en dan proberen we tussen 17 en 18 uur te dweilen. Maar dan moet het wel twee of drie graden vriezen.”