IJsclub Veenendaal gaat ijsvloer wit kalken

De techniek van het wit maken van een ijslaag is geleend van een ijsclub uit De Lier. Daar wordt al jaren met succes deze techniek toegepast. De Greb wil dat nu ook proberen in de hoop dat de ijsbaan op vrijdagavond open kan. De ondergrond van de skeelerbaan is zwart en absorbeert warmte. Dat is slecht voor de ijskwaliteit. Om dat te voorkomen wordt het ijs wit gemaakt. ,,Of het werkt, weten we niet, maar we gaan het proberen’’, licht voorzitter Gerben Stellingwerf uit. ,,Zaterdag was het asfalt te nat en maandag ook. Het kalk hechtte zich niet aan het asfalt. Of dat wel lukt op het ijs, gaan we zien. We hebben er geen ervaring mee.’’