IJsland als mooiste land van Europa

Uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat deze week verscheen, blijkt dat de regio Utrecht afkoerst op een regelrecht verkeersinfarct. In de komende decennia zullen de autowegen, de fietspaden én het spoor volledig dichtslibben. Mobiliteitsdeskundigen voorspellen dat er op de A2, één van de breedste snelwegen van het land, en de pas uitgebreide A1 in de spits structureel files zullen staan.



Op de IJslands ringweg was alleen bij de hoofdstad Reykjavik sprake van enige verkeersdrukte. Al zouden wij hier van een 'kalme spits' spreken. IJsland heeft gletsjers, geisers, watervallen, ijsmeren, vulkanen, zwarte woestijnen, rotsformaties, woeste kusten en verder niet zoveel. Een rijkdom die over een paar jaar nog onmetelijker zal lijken dan nu al het geval is.