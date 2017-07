IJslandse tandarts met de noorderzon vertrokken

De IJslandse tandarts Bjarki Ágústsson, die met zijn praktijk Scandinavia Dental gevestigd was in Vianen, is met de noorderzon vertrokken. Patiënten en collega’s zijn verbijsterd. Waar de dossiers van alle patiënten zijn, is vooralsnog onduidelijk. De praktijkruimte is leeg.

Op de deur van de praktijk aan de Clarissenhof hangt een brief met de droge mededeling dat de praktijk per heden gesloten is en dat voor spoed contact opgenomen kan worden met tandartsen in de regio. Op het telefonisch antwoordapparaat staat dezelfde boodschap terwijl de website platligt.

Collega’s

Een van die collega’s is de Vianense tandarts Guus Timmerman. Hij werd het afgelopen weekend totaal verrast. ,,We hadden geen idee. Dit is in elk geval geen normale praktijkoverdracht. Het komt ook bijzonder ongelegen omdat het vakantieperiode is en enkele collega’s juist afgelopen weekend met vakantie zijn gegaan.’’

Volgens Timmerman hoeft niemand in Vianen met kiespijn te blijven rondlopen. ,,We hebben met alle collega’s spoedberaad gehouden en afgesproken dat iedereen met een spoedeisende klacht geholpen wordt. We staan klaar voor spoedgevallen.’’

Quote Afgelopen dinsdag moest ik terug voor controle en toen zag ik alleen dat briefje op de deur. Heel vreemd. Waar moet ik nu heen? Ingeborg Stam, patiënt van de verdwenen tandarts

Vakantietijd

De Leerdamse tandarts Ben van Slooten, die de weekend- en avonddiensten voor de regio coördineert, reageert verbijsterd. ,,Dit is bedroevend. Voor de patiënten met acute pijn, voor al zijn patiënten die plots een andere tandarts moeten zoeken en voor de lokale tandartsen die nu onderling het rooster voor spoed en weekenden opnieuw moeten invullen in deze vakantietijd. De laatste weken van juli stond Scandinavia Dental ingepland, dat wilde hij zelf en het rooster stond al driekwart jaar vast. Gelukkig is de eerste week bijna rond, maar voor de tweede wordt het lastig.’’

De IJslandse tandarts nam in 2014 de praktijk over van Jeannete Klein Gebbink- Lewin: ,,Hij kwam over als een aardige, vriendelijke man. Bij mijn weten ook kundig. Ik was ervan overtuigd mijn patiënten in goede handen achter te laten. Hier begrijp ik niets van.’’

Verhuisd

De praktijk van Scandinavia Dental verhuisde enkelen maanden geleden vanaf de Langeweg naar de Clarissenhof. Ingeborg Stam is eind mei nog geholpen door een van zijn mondhygiënistes in het nieuwe pand: ,,Het zag er allemaal keurig uit. Maar afgelopen dinsdag moest ik terug voor controle en toen zag ik alleen dat briefje op de deur. Alles was dicht. Heel vreemd. Waar moet ik nu heen?’’

Een receptioniste die voor een ander bedrijf in hetzelfde pand zit, spreekt over een groot mysterie. ,,Je zag elkaar altijd in de ochtend voorbijkomen. En dan ineens dit. We hebben wel begrepen dat het matige Nederlands van de tandarts de oorzaak was voor het grote verloop in zijn praktijk. Maar meer weet ik er ook niet van.’’

Signalen

Hans Scholten van de KNMT, de beroepsvereniging van tandartsen, vertelt dat er signalen zijn gekomen over het stoppen van de tandarts, maar dat hij niet exact weet wat er aan de hand is. ,,Een tandarts is verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg aan zijn patiënten. Dus als hij met zijn praktijk stopt of vertrekt, moet hij ervoor zorgen dat zijn patiënten de beschikking krijgen over hun eigen patiëntendossier, of dat hij de dossiers overdraagt aan een andere tandarts. Dat lijkt in dit geval niet gebeurd te zijn - een briefje op het raam volstaat uiteraard in het geheel niet. Het is al met al een trieste zaak voor de patiënten, die nu op zoek moeten naar een nieuwe tandarts.’’

Scholten heeft onderzocht of er sprake is van een faillissement, maar de praktijk staat nog niet als failliet geregistreerd. Mocht dat wel het geval zijn, dan kunnen patiënten hun dossier opvragen via de curator. Mocht de tandarts echt met de noorderzon verdwenen zijn, dan kunnen patiënten volgens Scholten alleen een melding doen bij het Landelijk Meldpunt Zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Agustsson reageerde niet op herhaalde pogingen van deze krant met hem in contact te komen.