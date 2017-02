'IJsmeester moet lol hebben en stevig in de schoenen staan'

Ook al gaat de thermometer deze dagen richting lenteachtige temperaturen, volgens cursusleider Jaap Wansinck (67) van schaatsbond KNSB is de winter nog niet voorbij. Gisteren kon een groepje aspirant-ijsmeesters bij hem op les. ,,Je voelt gewoon dat het nog niet over is.''

Wat leer je tijdens zo'n cursus tot ijsmeester?

,,We hebben het over verschillende soorten ijsbanen. Niet alleen over grote wateren, maar ook over sproeibanen, ijsbanen op onder water gelopen land... Als ijsmeester moet je er ook voor zorgen dat alle materieel op orde is: de schuifwagen, de veegwagen. En ga je dan uiteindelijk een toertocht organiseren, dan moet er nog veel meer gebeuren. Daar heb je een aparte cursus voor: toertochtorganisator.''

Is het niet gewoon een kwestie van de weersverwachting volgen?

,,Als het even vriest, hoor je de media meteen zeggen: de ijzers kunnen uit het vet. Daar moet je je niet te veel door laten beïnvloeden. Ik woon in Nieuwkoop en daar zag ik eens mensen die zeiden: 'We hoorden dat het ijs hier goed was.' Wij voeren er nog met een bootje! Nu schaatsen mensen al snel over 4, 5 of 6 centimeter ijs. Dat kan, maar niet met een grote groep. Maar ook absoluut niet alleen. In 2012 is hier eens iemand verdronken. Dat is ook de realiteit.''

Oké, maar wanneer is het dan wél veilig?

,,Als men voorspelt dat het 8 graden gaat vriezen, dan weet je hoeveel ijs erbij komt. Maar heeft het de hele nacht 8 graden gevroren, of alleen in de ochtend? En hoe staat de wind, hoe staat het met sneeuw? Ik ben hier nu rietland aan het snijden. Wat ik al heb gehad, is nu kaal. Dan moet je goed in de gaten houden of de wind vat heeft gekregen op het water erachter. Houdt die wind de sloot open? Ze zijn nu drones aan het ontwikkelen die de ijsdikte kunnen meten. Dan wordt het een stuk makkelijker.''