IJsselstein moet meer huizen bouwen om mensen te lokken

,,De laatste jaren is dat ongeveer min 200 mensen per jaar'', licht demograaf en onderzoeker Andries de Jong van het PBL toe. ,,Als die trend zich voortzet, telt IJsselstein in 2030 ongeveer 3000 inwoners minder. Ik wil benadrukken dat het een prognose is, maar IJsselstein dreigt te vergrijzen. Het zou snel nieuwe huizen moeten bouwen.'' Dat is het probleem. IJsselstein zou wel willen bouwen, maar weet niet waar. Buiten de rode contouren, opgelegd door de provincie Utrecht, mag IJsselstein voorlopig geen nieuwe woningen neerzetten, binnen deze grenzen is er geen ruimte meer. Zenderpark De Vinex-wijk Zenderpark was het laatste deel waar nieuwe huizen werden gebouwd. De wijk werd gebouwd in de jaren negentig van de vorige eeuw. Sindsdien zijn er vrijwel geen nieuwe huizen bijgebouwd.

IJsselstein zit klem, zegt makelaar David van Oord, voorzitter van de ondernemersvereniging De Baronie. ,,Klem tussen Lopik en Nieuwegein. We moeten bouwen om de leefbaarheid te behouden. Voor leefbaarheid zijn mensen nodig, en die moeten ergens wonen. Maar er is geen ruimte voor nieuwbouw. Misschien moeten we maar eens bij de buren kijken. Ik weet wel een mooi stukje grond. Daar waar Intratuin zit (aan de andere kant van de Weg der Verenigde Naties, red.). Dat zouden we dan moeten krijgen of annexeren.'' Van Oord maakt zich zorgen over de prognose van het PBL. Een vergrijzing van de stad dreigt. IJsselstein staat achter Amsterdam en Utrecht derde op de lijst van steden waar het lastig is om een huis te krijgen, weet Van Oord. City-marketeer ,,Maar we praten voortdurend over de toekomst van de stad'', vervolgt hij. ,,We moeten de stad profileren. op de kaart zetten. Dat willen we doen door het benoemen van een city-marketeer, een fonds voor initiatieven. Het gaat om de leefbaarheid van de stad, het centrum. Want als de binnenstad verloedert, verloedert IJsselstein. Ten dode opgeschreven, nee dat zeker niet. We zien wel kansen.''

Ook wethouder Vincent van den Berg (kleine foto) meent dat niets doen geen optie is. Het is logisch dat IJsselstein in de toekomst minder inwoners telt. De wethouder werkt in samenspraak met bewoners aan een woonvisie.



2040

,,We hebben te maken met drie aandachtspunten. We lopen achter bij de huisvesting van statushouders, de wachtlijst voor een sociale huurwoning is vijftien jaar. Dat is niet acceptabel. Verder hebben we te maken met een regio-opgave. In 2040 moeten 20.000 nieuwe woningen gereed zijn. De vraag is welke rol IJsselstein moet spelen. We krijgen ook te maken met minder grote huishoudens. Ook dat speelt een rol.''



IJsselstein denkt ook na om buiten de rode contouren te bouwen. De inwoners zien dat wel zitten. Van den Berg: ,,Daar beslist de gemeenteraad over en daarna de provincie.''



Ook woningbouwvereniging Provides denkt aan bouwgrond buiten de gemeentegrens. Woordvoerder Arnold Wagemakers wil geen namen noemen. ,,Dat is een zaak van de provincie. In IJsselstein is geen ruimte meer voor woningbouw. Er moet iets gebeuren, want we willen de stad graag dynamisch houden.''