IJsselstein op weg naar de leukste binnenstad van Nederland

IJsselstein moet in 2019 de grootste trekpleister van de regio worden en in 2022 de beste kleine binnenstad van Nederland. Dat is de ambitie van Anita Hoogland, die sinds 1 mei aan de slag is als Centrummanager in IJsselstein.

Hoogland gaat werken voor de Stichting Stadsmarketing IJsselstein. Tino Scholman, voorzitter van de stichting, legt uit waarom Hoogland is aangetrokken. ,,Het gaat al redelijk goed in IJsselstein. Zo is er weinig winkelleegstand in de binnenstad en stijgen ook de bezoekersaantallen. De onderlinge afstemming tussen alle partijen kan echter nog veel beter. Juist die verbindende rol moet Hoogland gaan spelen.’’

Winkeltjes

Zelf groeide Hoogland op in Maarssen en woont ze in Utrecht. Vanwege vrienden komt ze al een kleine 20 jaar in IJsselstein. Volgens haar is IJsselstein uniek ten opzichte van veel vergelijkbare stadjes: ,,De IJsselsteinse binnenstad is besloten en geborgen en alles is goed beloopbaar. Met veel authentieke winkeltjes en bewoners die trots en liefdevol over hun ‘stadje’ spreken.’’ In de binnenstad zijn veel evenementen en initiatieven, maar die zijn vaak niet op elkaar afgestemd.

Uitdaging

De stichting zette hierin een eerste stap door begin april ‘straatcoaches’ aan te stellen, die per straat de initiatieven moeten verzamelen. Aan Hoogland nu de taak om van al deze straten een geheel te maken. Een andere uitdaging is om naar IJsselstein te kijken vanuit de ogen van de bezoekers.

Aanrijroutes

,,Dat betekent dat we ook gaan kijken naar zaken als aanrijroutes en bewegwijzering. Daarom ben ik ook blij met de nieuwe bewegwijzering die onlangs is aangebracht.’’ Ook vindt ze dat de beleving in het centrum moet kloppen met de uitstraling die IJsselstein wil hebben van gastvrije stad, waar je elkaar ontmoet. ‘‘We kijken daarnaar samen met ondernemers, omdat zij de klant kennen en weten waar hij behoefte aan heeft. Of het nu gaat om gratis wifi, parkeren of andere voorzieningen zoals toiletgebruik.’’

Ambassadeur

Een mooi voorbeeld van hoe het moet was onlangs toen ze op zoek was naar een cadeautje en in de ene winkel werd doorverwezen naar een andere. ,,Zo'n winkelier is dan niet alleen ambassadeur voor zijn eigen winkel, maar voor de hele binnenstad.’’