IJsselsteinse Stijn (11) aait hagedis én vliegt in helikopter

Stijn en zijn gezin werden vandaag een dag lang in de watten gelegd en op sleeptouw genomen door de Stichting Opkikker om hem voor even de zorgen rond zijn immuunziekte te laten vergeten. Voor hem was een speciaal op zijn interesses afgestemd programma samengesteld.



De Stichting Opkikker heeft op centerparks De Eemhof in Zeewolde een speciale accommodatie om chronisch zieke kinderen een dagje helemaal weg te laten zijn uit hun dagelijkse zorgen en beslommeringen. Er is een theater en een nagebouwd politiebureau. Maar zo nodig zijn ook bijzondere gasten aanwezig, zoals een bioloog die Stijn van alles vertelde over reptielen en amfibiën.



Hoogtepunt

Hoogtepunt voor de jonge IJsselsteiner was de demonstratie met politiehonden die speciaal voor hem gehouden werd op het Opkikkerterrein. Daarna stonden nog een helikoptervlucht, klimmen, koken en rijden in sportauto's op het programma. Het liet voor Stijn weinig ruimte om stil te staan bij de ziekte die anders zijn leven zo bepaalt.



De Stichting Opkikker organiseert elke maand een dag voor gezinnen zoals die van Stijn. In de afgelopen twintig jaar zijn zo inmiddels 15.000 gezinnen 'opgekikkerd'.