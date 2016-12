'Ik ben niet tegen vuurwerk, maar deze illegale rommel zou niet moeten'

Het is iets na middernacht als Regina de Koning en haar man aan de Achtersloot in IJsselstein worden opgeschrikt door een enorme knal. ,,Die heeft de hele buurt gehoord. We waren nog wakker en keken naar buiten, maar zagen niks bijzonders. Tja, vuurwerk. Buren hebben veel rook gezien en meerder knallen gehoord, ook verderop. Maar net als wij hebben ze geen daders gezien.’’

Als het stel de volgende morgen de gordijnen opentrekt komen ze van de koude kermis thuis. ,,Er lag glas op de grond. De poes heeft iets stuk gemaakt, dachten we eerst nog, maar er zat een gat in een zijraam en we zagen opeens de kentekenplaat van de auto buiten op de grond liggen.’’

En dan zien ze dat de voorruit van de auto kapot is en vooral dat er een enorm gat in het dak van hun Ford Focus is geslagen. ,,We schrokken wel en schreeuwden tegen elkaar. In een soort paniek hebben we nog 112 gebeld, maar dat was achteraf natuurlijk overbodig. We wisten het even niet meer.’’