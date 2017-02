Ik ben nooit naar de radio gegaan om prijzen te winnen

Waar je letterlijk moest vechten voor je plek.

,,Je doelt op dat akkefietje met de parkeerwacht? Ik had een probleemrubriek en ging met een mevrouw mee die haar scooter niet meer in een parkeergarage mocht zetten. Ik hield de microfoon voor de neus van de medewerker en vroeg hoe dat zat. Hij werd boos en sloeg me een hersenschudding. Het mooie was dat overal mensen vandaan kwamen om me te helpen. Er werd dus geluisterd.''



Hoe kwam je ten slotte in Hilversum terecht?

,,Ik heb gesolliciteerd bij de KRO. Er was een verslaggever nodig voor Tijd voor Twee, het programma van Frits Spits. Een enorme kans. Ik stuurde een brief en deed een sollicitatiegesprek met Frits. Later belde hij me: ik mocht komen. Fantastisch. Dat ik ook wilde gaan presenteren was bekend. Na twee jaar mocht ik, na een proefaflevering, Frits een week vervangen.''



En de rest is geschiedenis. Nu zit je, met al je prijzen, op de top van de Olympus.

,,Ik ben nooit bij de radio gegaan om prijzen te winnen. Radio maken, daar gaat het me om. Nu dus op zaterdag en zondag. Ik ga er alles aan doen om dat ook tot een succes te maken.''



Niet vertrekken naar een andere zender?

,,Wie weet? Maar KRO-NCRV heeft me alle kansen gegeven. Daar ben ik dankbaar voor en het voelt nog steeds goed.''



Ooit terug naar Drenthe?

,,Daar is best kans op. Ik hou van de weidsheid van die provincie. Ik heb 20 jaar in Borger gewoond, 10 in Groningen en woon nu alweer 15 jaar met plezier hier. Utrecht is een fijne stad, omdat het overzichtelijk is. In Amsterdam zou ik verdwalen. Ik kan genieten van de grachten, de kroegen en de nuchtere mentaliteit. In die zin doet het me sterk aan Groningen denken.''



En je blijft het mannetje van de radio?

,,Ik sluit tv-werk niet uit. Maar wat ik over tien jaar doe, weet ik niet. Zover kijk ik niet vooruit. Ik leef vandaag. Wat ik nu doe, kon ik 20 jaar geleden ook niet bedenken.''



