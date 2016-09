'Ik deed gewoon wat er moest gebeuren'

Cel

Ze grinnikt. Staart vanaf de bank naar de weelderig begroeide binnentuin achter haar huis in Utrecht, de stad waar ze in 1914 werd geboren. Als jongste in een Nederlands hervormd gezin met vijf meisjes. In 1936 volgde ze een opleiding in Berlijn. Het nazisme had zijn klauwen al in de Duitse samenleving gezet. Ze zag Hitler van dichtbij, toen hij op zijn verjaardag in zijn auto langsreed en zich wilde laten bejubelen.



Kohlbrugge weigerde Heil Hitler te zeggen. 'Wat was er mis met goedemorgen?' vroeg ze nog. Ze belandde daardoor in de cel. De Nederlandse gezant kreeg haar vrij. Ze moest wel onmiddellijk het land uit.



Pamfletten

De Utrechtse ging werken op het secretariaat van de kerk. In oktober 1940 kwam de ariërparagraaf: iedereen in een officiële functie moest verklaren geen joods bloed te hebben. ,,Een vriend van me, dominee Jan Koopman, schreef in reactie daarop een pamflet, 'Bijna te laat'. Hij maakte duidelijk dat iedereen die zijn handtekening zette, de joden daarmee op een zijspoor plaatste en zich dus schuldig maakte aan de jodenvervolging. We móesten weigeren'', zegt Kohlbrugge.



Tegen de dertig was ze toen. Ze wist een drukker te vinden die 30.000 pamfletten leverde. Het was de eerste verzetsactie in zijn soort. De Gestapo is er nooit achter gekomen wie erachter zat, zegt ze. ,,Over de consequenties dacht ik bewust niet zo na.'' Zo bijzonder is het allemaal niet, benadrukt ze herhaaldelijk. ,,Je krijgt met elkaar een idee. Iemand moet het dan gaan doen."