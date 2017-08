'Ik denk de hele tijd: jij gaat niet dood tijdens mijn dienst'

Hoofdagente vertelt over schietincident in weblogTerwijl de Oranjedames stonden te hossen in Park Lepelenburg, werd er in Nieuwegein een agressieve man ingerekend die even daarvoor met een groot mes had lopen zwaaien. Hoofdagente Marloes loste daarbij een waarschuwingsschot. ,,Je hoort weleens van suicide by cop , maar dit gebeurt toch niet echt?’’ Ze schreef het verhaal van zich af in een blog.

7 augustus, die oranje dag als de dames van het Nederlands voetbalelftal worden gehuldigd in Utrecht, begint ook voor Marloes als een mooie, rustige dag. Tot de politie wordt gebeld. Er loopt bij de skipiste in Nieuwegein aan de Nedereindseweg een man met een groot mes te zwaaien. Hij heeft een ‘vreemde blik in zijn ogen’, zeggen omstanders.

Als Marloes met twee collega's arriveert, is de man niet te zien. ,,In het heuvelachtige gebied zoeken we hem. Ineens is hij daar, gehurkt op een pad. Hij heeft iets in zijn handen, maar het is niet duidelijk te zien of dat het mes is’’, vertelt Marloes in een blog. ,,In het Nederlands spreken we hem aan; geen reactie. In het Engels; ook geen reactie. Plotseling staat hij op en rent op ons af. ‘Pak je wapen! Schiet me neer!’ Zijn hand gaat graaiend naar de kontzak van zijn broek. Ik weet dat hij daar mogelijk een mes heeft. Ik denk: gaat dit serieus gebeuren? Je hoort weleens van suicide by cop, maar dit gebeurt toch niet echt?’’

Vuurwapen

De man, een 27-jarige Nieuwegeiner, blijft weigeren zijn handen te laten zien. Marloes haalt daarom haar vuurwapen tevoorschijn en richt dat op hem. ,,Wat ik ook zeg of doe, hij stopt niet. Ik denk alleen maar: jij gaat niet dood in mijn dienst. Je wilt niet worden neergeschoten.’’

Uiteindelijk ziet ze geen andere uitweg dan een waarschuwingsschot af te vuren. Haar pistool gaat af, maar dat heeft maar even effect. Hij pikt haar naam op als een collega iets naar haar roept. ,,Marloes, schiet me neer dan’’, intimideert hij haar. Hij richt zich volledig op Marloes.

Pepperspray, een klap van de hondengeleider – niets lijkt hem tegen te houden. Pas als de politiehond wordt ingezet en hem in zijn been bijt, kunnen de agenten hem overmeesteren.

Reanimatie

,,Eenmaal in de boeien raakt de man bewusteloos. Als agent schakel je dan gelijk over naar de rol van hulpverlener. Misschien klinkt dat vreemd, omdat ik net nog een wapen op hem richtte. We leggen hem in een stabiele zijligging. Het lijkt slechter met hem te gaan en we maken ons klaar voor een reanimatie. Ik denk de hele tijd: jij gaat niet dood tijdens mijn dienst.’’