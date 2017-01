'Ik heb er vertrouwen in dat Taffy het kan'

Je bent nu aan het trainen?

"We zijn haar langzaam aan het klaarstomen voor een leven als blindengeleidehond. Als ze wat ouder is, gaat ze naar de blindengeleidehondenschool waar ze intern een zeer intensieve opleiding krijgt. Ik doe de puppytraining en leer Taffy ook een paar basiscommando's om haar zo goed mogelijk voor te bereiden. Daarom zijn we hier. We gaan dadelijk wat oefenen bij de treinen met het in- en uitstappen en gaan daarna de stad in.''