'Ik hoopte bij het Jeugdjournaal terecht te komen'

Wat wil je de jonge kijkers bijbrengen?

,,Ik hoop dat ik ze dingen goed kan uitleggen zonder dat het te uitleggerig wordt. Humor is ook belangrijk. Ik vind het leuk als ze om me kunnen lachen en dat ze denken: dat is een toffe gast!''



Slecht nieuws overbrengen, is dat lastig?

,,Heftige onderwerpen zijn meestal in het nieuws omdat ze gelukkig niet vaak voorkomen, dat proberen we altijd te benadrukken. Zo nemen we de angst bij kinderen weg. Maar je moet niet vergeten dat kinderen tegenwoordig al veel zien, op social media bijvoorbeeld. We houden slecht nieuws nooit achter, maar stellen de kinderen wel gerust.''