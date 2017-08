'Ik loop nu 25 minuten aan één stuk door, dat geeft een kick'

OndertussenVerslaggever Jolet Jung-Moolenaar loopt in het Julianapark in Utrecht Alice van Scharenburg tegen het lijf. Ze is aan het hardlopen.

Wat brengt je naar het park?

,,Ik ben aan het hardlopen. Dat doe ik sinds een paar weken. Ik heb een appje op mijn telefoon staan, dat je van de bank naar 5 kilometer hardlopen brengt in acht weken tijd. Ik zit nu in week zeven en heb al ruim 4 kilometer gelopen. Eigenlijk zijn we bij week drie begonnen, omdat je de eerste paar weken steeds maar één minuut moest hardlopen en daarna twee minuten wandelen. Dat vonden we wel erg kort."

We?

,,Met een vriendin van me, Marlies. Door de vakantie loop ik nu alleen. Ze is naar Spanje. Maar ze is ook door haar rug gegaan. Ik wilde wel gewoon door met lopen tijdens mijn vakantie. Ik loop steeds hetzelfde rondje in het park. Ik woon hier schuin tegenover in een bovenwoning. Dit is mijn achtertuin. Ik ben net twee weken op vakantie geweest naar het Henschotermeer. Toen liep ik daar. Dat was leuk voor de afwisseling.''

Waarom loop je hard?

,,Voor een betere conditie. En zodat ik meer energie krijg. Aan het einde van de week ben ik best moe.'' Ze klopt op haar buik. ,,En ik dacht: Hier zit wat. Doe eens iets. Ik heb nooit eerder in mijn leven hardgelopen. Maar van alle sporten is dit het makkelijkst in te passen met vier dagen per week werken en de opvoeding van drie kinderen. Als je de deur uitgaat, begin je al. Ons doel is om de avondrun bij de Dam tot Damloop te lopen. Dat is 8 kilometer. Dat klinkt mij nu nog heel ver. Ik weet niet of het mijn vriendin gaat lukken. Het is wel kort dag voor haar.''