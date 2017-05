ColumnNiets hypocrieter dan 'Het Geloof'. Ik geef toe, het is een nogal forse binnenkomer, maar ik kan even niets beters bedenken.

Er is gerommel in de Domstad rond de op handen zijnde verkoop van de Willibrordkerk achter het stadhuis. Half bekend Utrecht tekende een brief aan de gemeenteraad om de verkoop tegen te houden.

Het gemeentebestuur heeft een principeakkoord bereikt met de zeer behoudende katholieke priesterbroederschap Pius X. Deze patriarch van Venetië werd in 1903 tot paus gekozen en bleef dat tot zijn dood in 1914. In 1907 schreef hij een encycliek met een trits aan argumenten tegen het modernisme. Een priesterorde die in zijn naam opereert, tja, het is de vraag of je nou juist aan hen een kerkgebouw wil slijten.

Quote Benieuwd hoe ze dat gebouw weer heilig willen krijgen Wat dat betreft kan ik de woorden van Henk Westbroek alleen maar onderschrijven. In het stadhuis toiletten omdopen tot gendervrij en 100 meter verderop de middeleeuwen binnenhalen klinkt niet logisch.`

Maar ik snap die jongens van Pius X ook niet. Zoals algemeen bekend heeft aartsbisschop Eijk het gebouw in de ban gedaan na een te pittige theatervoorstelling. Volgens de katholieken was het gebouw 'ontheiligd'. En ja, dan krijg je van mij dus openingszinnen zoals vandaag. Want wat was er tijdens die voorstelling nou eigenlijk gebeurd? De cultuur werd op een liturgische wijze ten grave gedragen. Als Eijk alle kerken in de ban zou moeten doen waar priesters zich in de biechtstoel hebben vergrepen aan een misdienaar zou er geen kerk meer open zijn. Maar zo recht in de leer zijn ze kennelijk niet in het aartsbisschoppelijk paleis aan de Maliebaan.

Door die banvloek van Eijk staat het gebouw inmiddels geloofstechnisch gezien zo'n beetje gelijk aan een bordeel. En nou juist daar willen de conservatieve mannen van Pius X hun conservatieve Latijnse missen opdissen?