Dus, ja, wat deed ze toen? ,,Ik ging naar de website 'wat is waar te doen?' Stom toevallig kwam ik iets over klimmen tegen. Bij mij om de hoek lag een klimwand, ik kon er lopend naartoe. Ha, ik was meteen verslaafd.'' De genoemde klimwand was die in Nieuwegein, haar toenmalige woonplaats. Inmiddels woont ze in De Meern, in het stadsdeel Leidsche Rijn, en draait haar leven voor een belangrijk deel om sportklimmen.



Vijf trajecten

Bij de wereldkampioenschappen in Parijs, die tot en met zondag duren en vandaag zijn gestart, komt ze morgen op het onderdeel boulder uit. Op een wand van vijf meter hoogte moet ze in de kwalificaties vijf trajecten bedwingen, binnen een tijd van vijf minuten per route. Het aantal pogingen is beslissend voor het wel of niet doorgaan naar de halve finale.



,,De beste twintig klimmers van de kwalificaties, op een totaal van zo'n honderd deelnemers, gaan door naar de halve finale. Als ik zo ver kom, dat zou echt heel tof zijn. Maar dat verwacht ik niet. Ik heb pas nog meegedaan aan een wereldbekerwedstrijd in München, daar werd ik 52ste en haalde ik ook de halve finale niet. Elke fout werd genadeloos afgestraft.''