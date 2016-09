Ik was vroeger lid van een onteniging

In mijn studententijd - vertel nog eens, opa - gold het échte verenigingsleven als sociale zelfmoord. Dat wil zeggen, in mijn kringen van overwegend vrouwelijke, holebi-georiënteerde letterenstudenten die zich ver verheven voelden boven jongens in muffe jasjes en schorre meisjes met een haastig aangemeten aardappel in hun keel.



Netwerkende ballen, vonden we dat. Conformisten. Alleen zo'n ontgroening al, briesten we. Welke gek onderwerpt zich vrijwillig aan dat soort fascisme? We schrijven eind jaren 80, begin jaren 90. Alles wat je niet beviel, was fascistisch.



Verenigingsleven

Diep in mijn hart begrijp ik de hang naar het verenigingsleven nog steeds niet helemaal, maar wel beter dan vroeger.



Als je over een beetje levenskunst beschikt, is er vast een zekere romantiek in te vinden, of op zijn minst een hoop lol. Bovendien was die alternatieve scene waar ik in rondliep net zozeer gebonden aan ongeschreven regels en codes als dat verfoeide verenigingsleven. De principes van in- en uitsluiting waren precies dezelfde, maar dan in een ander uniform. Je zou kunnen zeggen dat ik net zo goed bij een vereniging zat. Alleen was het een negatieve vereniging. Wat is het tegenovergestelde van 'vereniging'? Een ontbinding? Een uiteengaan? Een onteniging?