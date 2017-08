‘Ik wil geen ander paardje, ik wil Bell’

Vaak gaat het om katten, soms een parkietje en een enkele om een fret. Maar gisteren stond er wel een hele aparte oproep in de Facebookgroep voor vermiste en gevonden huisdieren in de omgeving Nieuwegein. Thaaltje Vries (34) uit Nieuwegein zocht haar paard Bell.

Wat is er gebeurd? '

,,Ik had relatieproblemen en ik was mijn baan kwijt, dus ik moest één van mijn drie paarden wegdoen. Bell was de jongste en de makkelijkste om te herplaatsen. Dus ik moest een keuze maken en heb haar verkocht. De koper kende ik via via en hij stond goed aangeschreven’’

Maar nu wil je haar terug?

,,Ik heb nu weer een baan, dus ik kan nu toch weer drie paarden verzorgen. In eerste instantie ging ik op zoek naar een ander paardje, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik wil mijn Bell terug. Ik heb haar gekocht toen ze zes maanden was, nu is ze tweeënhalf, dus ze is eigenlijk altijd bij mij geweest. Ze is ook heel ziek geweest dus de band met haar is heel hecht. Ook mijn andere paardjes missen haar.’'

Je deed een oproep op Facebook, want je wist niet waar ze was gebleven. Heb je haar gevonden?