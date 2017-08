‘Illegale bomenkap aan Utrechtse Groenedijk’

‘Veiling Kasteel Sterkenburg in Driebergen is onwettig’

16:27 Tegen de wil van de eigenaren, staat Kasteel Sterkenburg in Driebergen te koop. De Amerikaanse hypotheekverstrekker Cerberus heeft het kasteel in de etalage gezet bij veilinghuis BOG. Volgens de kasteeleigenaren is de veiling onwettig.