Imam van alFitrah in de clinch met Van Zanen

Aanleiding voor de confrontatie is een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en een publicatie van het AD. Het instituut onderzocht de koranlessen die alFitrah geeft aan jonge kinderen en concludeerde dat daar risico's aan verbonden zijn. Een dag na dat onderzoek onthulden vier oud-studenten van alFitrah dat Salam hun aanleerde criminele moslims niet aan te geven.



Voor Van Zanen was dat aanleiding om in gesprek te gaan met alFitrah. Hij vroeg de organisatie een plan van te maken waarin zij uiteenzet hoe de door Jonker-Verwey beschreven risico's binnen de perken blijven.

Dat was tegen het zere been van Salam. ,,De overheid heeft niets te maken met dit soort zaken", aldus Salam in de video. ,,Van Zanen heeft daar niets mee te maken. Minister Asscher ook niet. Hij stuurt Van Zanen aan om het ons moeilijk te maken."



Identiteit

Dat Van Zanen en Asscher een hekel hebben aan alFitrah is volgens Salam wel duidelijk. ,,Asscher weet niks van de islam en hij wil moslims hun islamitische identiteit afpakken." Hij reageert daarmee op een uitspraak van Asscher kort voor de feestdagen in de Tweede Kamer. Die riep moslimouders op hun kinderen weg te halen bij alFitrah: ,,Als advies van vader tot vader zeg ik: haal je kind daar weg. Anders neem je als ouders het risico dat je kinderen opgroeien op een manier waardoor hun toekomst in Nederland in gevaar komt."



Salam zegt zich ook gestoord te hebben aan de toon die Van Zanen zou hebben aangeslagen in het gesprek. ,,Hij eiste een plan van aanpak en stelde bevelen. Hij heeft niets te eisen en hij stelt zich superieur en vernederend op. Jammer dat hij zo doet", zegt Salam.



Ook vraagt hij zich af wat de gemeente nou van alFitrah wil. ,,Wil zij dat we een partner van de gemeente zijn of dat we weg moeten. Daar zou de burgemeester wel eerlijk over mogen zijn." Volgens Salam is Van Zanen slechts door Asscher gestuurd om het salafisme aan te pakken. Van Zanen zei niet te willen reageren en verwees naar een eerder uitgegeven persbericht. Daarin stelde de burgemeester een moeizaam gesprek gehad te hebben met imam Salam.