'In die tent gaat het áltijd net anders'

Tien kandidaten werken zich vanavond vanaf 20.20 uur op NPO1 in het zweet in het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt. Guido Camps kneedt, garneert, spatelt en bakt in elk geval deze eerste aflevering volop mee.

Wat doe je in het dagelijks leven?

,,Ik heb twee studies gedaan: dierengeneeskunde en cognitiewetenschap. Wat dat is? Hersenonderzoek. Ik kijk via MRI-opnames naar de reactie van ons brein op voedsel. Dat doe ik aan de Wageningen Universiteit en ik ben dierenarts in Nijmegen. Ik woon met vriendin Danse en dochtertje Luka in Zeist.''



Je hobby lijkt me duidelijk.

,,Ik voetbal bij DHSC in Ondiep, heb een hond en houd bijen. Bakken? Oké, dat doe ik ook heel graag. Vooral brood, dat is uitdagender dan taart, dat kan iedereen. Goed brood bakken, dát is een kunst.''



Staan bakken en sporten (lees: op gewicht blijven) niet op gespannen voet met elkaar?

,,Zeker. Best lastig om de hele tijd zo veel lekkers in huis te hebben. Mijn vriendin vond dat overigens minder erg. Die eet wat ze wil en blijft toch slank. Maar ik neem een hap en kom meteen twee kilo aan.''

,,Aanvankelijk vooral van het Engelse HHB. Danse zei: als er een Nederlandse versie komt, moet je meedoen. Ik moet er op zich niet aan denken op tv te komen, maar dit programma is op de goeie manier kneuterig. Wat er ook gebeurt in de wereld, in HHB draait het alleen maar om lekkere taart.''



Geen twijfels?

,,Tuurlijk. Is dit wel wat ik wil? Het blijft lastig en ik duik nog steeds achter de bank, als ik de promo van HHB zie. Maar meedoen was gewoon erg leuk.''



Stressbestendig genoeg?

,,Dat ben ik wel. Lastig is vooral dat je thuis onbeperkt de tijd hebt om te bakken en bij HHB niet. En voor het programma werk je op een vreemde plek, waar je zoekende bent en eerst moet leren hoe alles werkt. Bovendien is het in die tent op landgoed Broekhuizen in Leersum toch anders wat betreft temperatuur. Dat maakt bakken ingewikkeld.''

Quote Als het misgaat, dan denk je wel: shit, dit ziet iedereen! En dan kijken er ook nog miljoenen Nederlanders mee.

,,Daar was ik niet mee bezig. Maar als het misgaat, dan denk je wel: shit, dit ziet iedereen! Natuurlijk weet je dat van tevoren ook al, maar je realiseert het je pas echt achteraf.''



Wat was je ambitie voor aanvang?

,,Er niet in de eerste de beste ronde uitvliegen en iets maken waar ik trots op kan zijn. Leek me zo frustrerend, als je aan het eind van aflevering één al moet vertrekken en iedereen denkt dat je er geen hout van kunt.''



Is dat gelukt?

,,Daar mag ik uiteraard niets over zeggen. En zelfs als het wel mocht, dan deed ik dat niet. Ik vind het als diehard-NEC-fan ook verschrikkelijk, als iemand op zondag al voor Studio Sport roept: jammer, hè dat ze verloren hebben.''



Dus alleen je vriendin weet meer?

,,Nee, ook mijn moeder en mijn zus. Verder weet echt niemand hoe mijn deelname is verlopen. Zoals je weet, mag iedereen aan het eind gasten meenemen naar de finale. Zij waren erbij. Nee, dat zegt niks over of ik bij de laatste drie zat.''

Quote Zelfs stoere voetballers blijken naar Heel Holland Bakt te kijken Wat was het moeilijkste?

,,Dat het in de baktent altijd nét anders gaat dan thuis en dat je niet weet wat je ermee moet: het opnieuw maken of de baktijd aanpassen, met het risico dat het taai wordt of niet gaar. Je moet enorm improviseren.''



Het leukste?

,,Klinkt gezapig, maar het is een ontzettend leuke club mensen. Zowel de medewerkers van het programma als de andere kandidaten. Het was gewoon gezellig. André van Duin? Hij is jeugdsentiment en opeens eet je samen met hem een broodje. Het is gewoon een heel leuke man. Hij probeerde niet Martine te zijn, maar deed het op zijn geheel eigen manier. De spanning breken met een grapje, dat is hem wel toevertrouwd.''



Wat zeiden de voetballers, toen ze van je deelname hoorden?

,,Ik had verwacht dat ze me doormidden zouden schoppen. Maar de grap is: zelfs die stoere mannen blijken naar HHB te kijken. Ik moet nu natuurlijk wel zelfgemaakt gebak voor ze meenemen. Maar dat is een eis die ik momenteel wel vaker hoor. Op mijn verjaardag kan ik niet meer met een Hemataart aankomen.''

Was HHB een eitje?

,,Ik werk net als mijn vriendin fulltime, we hebben een dochtertje, de opnames waren in het weekeinde, het voorbereiden moest door de week. Het heeft best veel tijd en moeite gekost. Het was zwaar, maar ik heb veel geleerd en kijk er met plezier op terug.''



Waar ben je vanavond?

,,De familie wil, geloof ik, samen kijken, maar ik overweeg sterk dan een rondje met de hond te lopen. Jezelf zien op tv is, denk ik, hetzelfde als je stem terughoren, maar dan duizend keer erger. Ik weet niet of ik dat aankan. Maar ik vrees dat mijn broertje me er met de haren bij zal slepen. En als ik dan in een aflevering iets raars doe, ga ik dat vijftien jaar horen.''